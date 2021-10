Ascea, liberate due tartarughe marine in spiaggia

Due tartarughe marine sono state liberate ieri ad Ascea. Si tratta di esemplari che in seguito a ferite sono stati messi in salvo e curati presso la stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli. Ieri si è proceduto alla loro liberazione, dopo aver concluso il percorso di riabilitazione.Tanta curiosità tra i presenti che hanno assistito all’evento nei pressi della Scogliera di Ascea. La scelta è ricaduta sul comune cilentano dove si è registrato il maggior numero di nidi di Caretta Caretta negli ultimi mesi. Presenti sul posto anche i volontari dell’Enpa che per tutta l’estate hanno monitorato la costa per verificare la presenza di nidi.