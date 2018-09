​Ascea: nate 84 tartarughe caretta caretta, la schiusa nella notte

Domenica 2 Settembre 2018, 18:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCEA - Il miracolo della nascita delle tartarughe si rinnova. Nel corse della notte 84 piccole caretta caretta sono spuntate fuori dalla sabbia di località Scogliera di Ascea, dove la mamma nel luglio scorso aveva nidificato. In tutto erano 90 le uova deposte.La schiusa è avvenuta sotto lo sguardo attento dei volotari dell’Enpa e dei biologi del centro Anton Dohrn che avevano iniziato 24 ore fa il monitoraggio del lido.Queste sono le seconde uova di tartaruga marina a schiudersi nel corso della stagione estiva in Cilento: dieci giorni fa altre ottanta piccole caretta caretta sono venute al mondo dal lido di Caprioli, a Pisciotta. Sono altri tre i nidi presenti sulla costa cilentana: a Montecorice, Acciaroli e Palinuro. In quest’ultima località era stata segnalata la presenza di un sesto lido ma le ricerche dei biologici del centro Anton Dohrn non hanno dato frutti.