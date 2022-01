Autocisterna evita due asini al centro della strada: sorpasso choc a tutta velocità

Due asini nel bel mezzo della carreggiata, sulla superstrada 36 Lecco-Colico, potevano essere la causa di un gravissimo incidente la scorsa notte. Ma la prontezza di riflessi del conducente dell'autocisterna - carica di combustibili - che se li è trovati davanti ha evitato il peggio. Una sterzata improvvisa, a tutta velocità, ha impedito che il veicolo centrasse in pieno i due animali.

Il video del "sorpasso" choc a tutta velocità

L'episodio, di cui si è avuta notizia in queste ore, è avvenuto nella galleria Luzzeno di Mandello del Lario (Lecco), in piena notte lungo la corsia nord della superstrada 36 che collega le province di Lecco e Sondrio. Il camion ha evitato i due asini, le cui immagini sono state registrate dalle telecamere di servizio. La Polizia stradale sta ora indagando per risalire al proprietario degli animali nel frattempo allontanatisi.