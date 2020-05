Azzannata da due leoni mentre pulisce la gabbia dello zoo

Un'assistente dello zoo australiano di Shoalhaven versa in «condizioni critiche ma stabili» dopo essere stata azzannata da due leoni, secondo quanto riportato dai media locali.



La donna, Jennifer Brown, 35 anni, ha riportato ferite al collo e alla testa e immediatamente dopo l'incidente è stata trasportata in ospedale in elicottero.



Gli agenti della polizia che sono intervenuti sulla scena della violenta aggressione hanno definito l'episodio emotivamente «travolgente».



Secondo gli investigatori, l'aggressione sarebbe avvenuta nel momento in cui l'impiegata stava pulendo il recinto degli animali. La polizia ha elogiato i dipendenti dello zoo che sono riusciti a allontanare rapidamente i leoni dalla gabbia, offrendo alla collega un primo valido soccorso.



Al momento i leoni sono stati rinchiusi e non è ancora noto se verranno soppressi.