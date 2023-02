Aviaria, allarme in Perù: migliaia di animali a rischio contagio. Cresce l'allerta in tutto il continente

Dalla capitale peruviana di Lima scoppia l'allarme aviaria: sono molti gli animali a rischio, tra cui 585 leoni marini e 55 mila uccelli. Tutti morti nelle ultime settimane in aree naturali protette del Perù a causa del virus dell'influenza aviaria H5N1.

A denunciarlo è il Servizio nazionale per le aree protette dello Stato (Sernanp), che ha rafforzato il monitoraggio a causa dell'allerta dichiarato dalle autorità sanitarie per la presenza di 46 focolai di influenza aviaria H5N1 in 6 regioni del Paese. In questo quadro il Sernamp ha registrato la morte di circa 55 mila esemplari di uccelli in otto aree protette della costa tra Lima ed Arequipa, e in diverse isole tra le quali le Lobos de Tierra e Lobos de Fuera, Gua¤ape, Corcovado, Macabì, Santa, Asia, il gruppo di isolotti dei Pescadores a Lima, le isole Ballestas, Chinchas, Punta San Juan.

Tra le specie più colpite il pellicano, la sula e il gabbiano. L' aviaria non ha risparmiato tuttavia neanche i leoni marini, tra i quali si sono registrati 585 morti dovute al virus secondo il Sernanp. Campioni degli esemplari ritrovati sono stati sottoposti ad analisi all'Università nazionale di San Marcos e sono risultati positivi. La presenza del virus H5N1 sta destando allarme in tutta la regione americana già che focolai sono già stati segnalati nelle ultime settimane dalle autorità sanitarie di Canada, Stati Uniti, Messico, Honduras, Panama, Perù, Venezuela, Cuba, Bolivia e Cile.