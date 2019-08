Avvistato in acque profonde uno strano calamaro trasformista

Domenica 4 Agosto 2019, 13:23

Per la prima volta a una profondità di 930 metri è stata avvistata una strana creatura marina che ha una coda impressionante.Gli scienziati sono riusciti a catturare con una macchina fotografica lo strano esemplare di Asperoteuthis mangoldae nel suo habitat naturale. Fino ad ora questa specie era stata analizzata solo grazie a esemplari morti.La creatura è stata trovata il 5 luglio nell'Oceano Pacifico, in una località dove è buio anche a mezzogiorno. L'impresa è stata possibile grazie a un veicolo subacqueo Ercole azionato a distanza dai ricercatori della nave Nautilus.A prima vista, come ha commentato sul sito web Nautilus lo zoologo americano della National Oceanic and Atmospher Administration Michael Vecchione, il campione rilevato sembrava essere un calamaro che aveva qualcosa attaccato al suo corpo. Ma poi la telecamera, ingrandendo l'immagine ha mostrato agli scienziati l'impressionante coda.Grazie a questo ritrovamento, il pesce è stato identificato come un Asperoteuthis mangoldae, una specie che fino ad ora era conosciuta solo grazie allo studio di 20 esemplari morti.I biologi sottolineano che la funzione che questa coda ha per questa specie è ancora sconosciuta, ma presumono che serva a cambiare d'aspetto e apparire più minacciosi per i predatori.