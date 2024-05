Una campagna di sensibilizzazione itinerante. Contro l’abbandono degli animali domestici. Per promuovere la salvaguardia dell’ambiente. È il Pet Camper Tour che domani e domenica farà tappa a Napoli. A Città della Scienza. Iniziato a Roma lo scorso aprile, il viaggio terminerà a giugno a Livorno. Il tour, nato dall’Associazione Pet Carpet, sarà uno dei momenti più importanti di “Animalia”, il lungo ponte in scena a Città della Scienza per esplorare da vicino il regno animale.

«Il tema dell’iniziativa è molto sentito, l’abbandono degli animali domestici - commenta Riccardo Villari, presidente di Città della Scienza - Un vero e proprio delitto per chi ama e rispetta gli animali. Aprire un momento di riflessione sull’argomento per sensibilizzare la coscienza civile, è per Città della Scienza molto importante. Ci aspettiamo una partecipazione larga affinché si possano sensibilizzare le coscienze».

Il progetto



L’iniziativa è nata come una scommessa d’amore. Per chi, da solo, non può difendersi. Per i tanti animali domestici che ogni anno vengono prima portati in casa e poi abbandonati. Per l’importanza dei temi trattati il tour ha visto la collaborazione della Polizia di Stato. Quest’anno la campagna si arricchisce del contributo dell’Arma dei Carabinieri con il patrocinio di Anas (Società del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs Italiane) e di Fnovi, la Federazione nazionale ordini veterinari italiani. L’iniziativa itinerante è pensata per arrivare a chiunque, non solo a chi già vive con gli amici a quattro zampe.

Ci stiamo avvicinando a uno dei periodi più pericolosi per la sicurezza di cani e gatti. Non solo per le alte temperature che richiedono una maggiore attenzione. Ma anche perché i cuccioli donati a Natale sono ora cresciuti. E non tutte le mete estive sono pronte ad accoglierli. Secondo le stime più recenti, oggi, in Italia, quasi 7 milioni di cani e 8 milioni e mezzo di gatti vivono la propria esistenza nelle case degli italiani. Secondo gli studi condotti dall’azienda Purina, ogni anno, però, vengono abbandonati 50mila cani e 80mila gatti.

Numeri spaventosi, che vanno a sommarsi ai già 900mila randagi. L’80% di questi rischia di essere vittima di un incidente stradale, di morire di stenti. Soltanto una piccola parte trova rifugio nelle strutture come quelle dell’Enpa, l’Ente nazionale protezione animali.

L’abbandono

Tra luglio e settembre, in media, vengono abbandonati ogni giorno circa 600 tra cani e gatti. Abbandonare gli animali, così come maltrattarli, è un reato. L’Anas riesce a salvare un animale ogni cinque giorni, controllando 32mila chilometri di rete stradale e autostradale. È tanto, ma non abbastanza. Serve ancora molto. «È la nostra prima volta a Napoli - spiega Federica Rinaudo, presidente di Pet Carpet - cerchiamo di attirare l’attenzione e di arrivare a tutti. A responsabilizzare chi animali ne ha e che attraverso noi può avere maggiori informazioni, ma anche chi non ne ha e che può cogliere informazioni importanti. Per esempio, sulla sicurezza in viaggio. Da cosa fare, chi chiamare e come muoversi quando si trova un animale in strada. Siamo una campagna itinerante a quattro ruote di sensibilizzazione ed educazione. E lo facciamo attraverso il gioco e la riflessione».