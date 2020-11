Balena «mangia» due ragazze in kayak: le incredibili immagini spaventano il web

Le immagini sono impressionanti. Sì perchè le due ragazze potevano fare la fine di Pinocchio. E in fondo, è andata proprio così perchè, lo diciamo subito, come già accaduto al burattino, l'incredibile avventura è finita bene. Siamo in California, nelle splendide acque di Avila Beach. La giornata è perfetta. Il mare è calmo e le balene, delle megattere, sono a caccia di pesciolini che inghiottono con voracità. In acqua, con i giganti del mare, diversi kayak che si sono radunati per l'occasione. I ragazzi a bordo vogliono godersi quello spettacolo da vicino. Talmente vicino che, mentre le balene cominciano il banchetto, due ragazze e il loro kayak non si accorgono che la gigantesca bocca di una balena è proprio sotto di loro e sta venendo su a tutta velocità per catturare il pranzo. Neanche il tempo di pensare che, in un attimo, quella bocca spalancata si avventa.

Così, come accaduto a Pinocchio, Julie McSorley e l'amica Liz Cottriel, si ritrovano dentro la bocca del leviatano insieme a pesci, remi e kayak. Tutto è documentato dalle incredibili immagini, diffuse sui social da T-Vinet Televisiòn Digital che rappresentano l'accaduto da fuori e persino dall'interno di quella bocca infinita grazie alla fotocamera subacquea indossata da una delle due protagoniste di un'aventura unica che non dimenticheranno mai e che pone qualche interrogativo. Che sia meglio mantenere un minimo di distanza di sicurezza tra uomini e animali soprattutto quando sono a caccia, infatti, è più che certo. Anche per garantire l'incolumità degli uni e degli altri. E la balena? Bongustaia, si è accorta subito dell'errore commesso e, con delicatezza, si è immediatemente liberata di quel fuori menù affatto gradito.

