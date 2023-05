Balena-spia della marina russa in Svezia: perché il beluga Hvaldimir si sta spostando così rapidamente dal suo ambiente naturale

Il beluga è stato visto per la prima volta nel 2019, in Norvegia, con addosso un'imbracatura che faceva pensare a una spia addestrata della marina russa. Ora è riapparsa, stavolta al largo delle coste svedesi. Scoperta per la prima volta nella regione del Finnmark, nell'estremo nord della Norvegia, la balena ha trascorso più di tre anni a spostarsi lentamente lungo la metà superiore della costa norvegese, prima di accelerare improvvisamente negli ultimi mesi per coprire la seconda metà e spostarsi in Svezia .

Domenica è stata vista a Hunnebostrand, al largo della costa sud-occidentale della Svezia. «Non sappiamo perché abbia accelerato così velocemente in questo momento», ha detto Sebastian Strand, un biologo marino dell'organizzazione OneWhale, aggiungendo che era particolarmente sconcertante perché la balena si stava allontanando «molto rapidamente dal suo ambiente naturale».

BREAKING NEWS: Hvaldimir has left Norwegian waters and is now in Sweden. We are working with the Swedish authorities. pic.twitter.com/9JQpVdcB6T — OneWhale (@onewhaleorg) May 29, 2023

«Potrebbero essere gli ormoni a spingerlo a trovare un compagno. Oppure potrebbe essere la solitudine, dato che i beluga sono una specie molto socievole, potrebbe essere che stia cercando altre balene beluga». Strand ha detto che la balena, che si ritiene abbia 13-14 anni, è «in un'età in cui i suoi ormoni sono molto alti». La popolazione di beluga più vicina si trova nell'arcipelago delle Svalbard, che si trova a metà strada tra la costa settentrionale della Norvegia e il polo nord. Pare che la balena non abbia visto un solo altro beluga da quando è arrivata in Norvegia nell'aprile 2019. I norvegesi lo hanno soprannominato Hvaldimir - un gioco di parole sulla balena in norvegese, hval e un cenno alla sua presunta associazione con la Russia.

Gli indizi che hanno fatto pensare a una spia russa

Quando la balena è apparsa per la prima volta nell'Artico norvegese, i biologi marini della direzione norvegese della pesca gli hanno rimosso un'imbracatura di fabbricazione umana.

L'imbracatura aveva un supporto adatto per una action camera e le parole Equipment St Petersburg stampate. I funzionari hanno spiegato che Hvaldimir potrebbe essere sfuggito a un recinto e potrebbe essere stato addestrato dalla marina russa, poiché sembrava essere abituato agli umani. Mosca non ha mai rilasciato alcuna reazione ufficiale alla speculazione norvegese che potesse essere una «spia russa».

L'importanza del Mare di Barents

Il Mare di Barents è un'area geopolitica strategica in cui vengono monitorati i movimenti dei sottomarini occidentali e russi. È anche la porta d'accesso alla rotta del Mare del Nord, che accorcia i viaggi marittimi tra gli oceani Atlantico e Pacifico. Strand ha detto che la salute della balena «sembrava essere molto buona» negli ultimi anni, e che aveva cercato pesce selvatico negli allevamenti di salmone della Norvegia. Ma la sua organizzazione era preoccupata per la capacità di Hvaldimir di trovare cibo in Svezia e ha già osservato una certa perdita di peso. Le balene beluga, che possono raggiungere una dimensione di circa sei metri e vivere tra i 40 e i 60 anni, abitano generalmente le acque ghiacciate intorno alla Groenlandia, alla Norvegia settentrionale e alla Russia.