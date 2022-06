Novanta balene massacrate alle Faroe. Sea Shepherd: «Trucidate sotto gli occhi dei bambini»

Le hanno ammassate lungo la spiaggia. Ormai senza vita, trucidate dai cacciatori, sono divenute una sorta di macabro parco giochi per i bambini del villaggio dell'isola Sandoy, alle Faroe. "I bambini hanno cominciato a giocare con quelle povere carcasse. Ci saltavano sopra, le tagliuzzavano con i coltelli dei loro papà". A raccontare la cronaca dell'ennesima giornata di follia, i volontari di Sea Shepherd, il movimento ambientalista internazionale che, da anni, documenta il massacro dei cetacei nelle acque dell'arcipelago a protettorato danese. Una cronaca che, nonostante le proteste internazionali, si ripete in nome di una tradizione che sembra non voler sentire ragioni. "Molte delle balene pilota uccise, ha sottolineato Sea Shepherd, erano esemplari giovanissimi". Dato, quest'ultimo, che rende ancora più agghiacciante questa strage. "È un giorno molto triste", hanno sottolineato i volontari del movimento presenti su quella spiaggia. "Uccidere in nome di una tradizione fuori dal tempo, non può avere giustificazione alcuna".

