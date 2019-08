Giovedì 1 Agosto 2019, 16:30 - Ultimo aggiornamento: 01-08-2019 16:38

GUALDO TADINO - Il caldo insopportabile ha spinto un capriolo a cercare acqua. Una necessità imprescindibile che però ha avuto delle conseguenze. Lo splendido animale selvatico, infatti, è scivolato in un vascone, che si trova nel territorio di Gualdo Tadino, che raccoglie acqua non riuscendo però ad uscire e tornare libero. La presenza di quel Bambi in difficoltà estrema, è stata segnalata e i vigili del fuoco del Distaccamento di Gaifana hanno dato vita a un non facile intervento di salvataggio. Tutto s’è risolto per il meglio e l’esemplare di Bambi è tornato alla sua vita abituale.