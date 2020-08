Bambino mette la mascherina al suo cagnolino prima di fare un giro in bicicletta

Anthony, un bambino di Ambato, Ecuador, ha catturato l'attenzione dei social per il modo in cui si prende cura del suo cane nel mezzo della pandemia.







Il minore è stato filmato da un suo vicino di casa mentre metteva la mascherina al suo cane, prima di indossare la sua e salire in sella alla sua bicicletta per fare una passeggiata. Il video che in breve tempo è diventato virale offre un valido esempio a tutti, poiché il minore nei pochi secondi della registrazione ha offerto una lezione di amore e responsabilità a tutti, dimostrando un grande amore per il suo cane e grande attenzione al momento che stiamo vivendo per il quale è importante prendere precauzioni per evitare l'aumento dei contagi.





