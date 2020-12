Bassotto senza speranze di vita viene salvato da un ciclista: una grande storia di amicizia

Un bassotto randagio, affamato e malnutrito è stato salvato dal suo triste destino da un giovane ciclista.

La storia a lieto fine arriva dal Brasile e è stata raccontata sulla pagina Facebook Motivação e Você.

Il cane si trovava in una zona desolata e arida, quando ha incontrato il suo nuovo amico che gli ha cambiato la vita. Da quel primo incontro è stato amore a prima vista. Infatti, il giovane che stava facendo un giro in bicicletta subito gli si è avvicinato, lo ha accarezzato e ha provveduto a dargli acqua e cibo. Con molta probabilità, date le sue condizioni disperate, se non si fossero incontrati il bassotto sarebbe morto nel giro di poco tempo.

Il giovane ciclista pertanto ha deciso di prendersene cura, l’ha messo nel suo zaino e insieme hanno continuato il viaggio un po' a piedi e un po' in sella alla bici.

I due ormai sono inseparabili e il post che racconta questa bella storia di amicizia ha già totalizzato circa 23mila like e più di 14mila condivisioni.

