Battipaglia, lettera ai volontari che gli salvano il cane: «La vostra presenza è un valore prezioso»

Al tempo del Coronavirus, sembra non esiste tempo e spazio per altro all’infuori dell’epidemia. Invece, i volontari della Protezione civile di Battipaglia, pur impegnati a fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso, hanno trovato la forza per assistere un cane impigliato in una rete metallica.



Ieri pomeriggio, la proprietaria dell’animale ha lanciato l’allarme: il compagno a quattro zampe è rimasto incastrato nel buco di una recinzione metallica. Sul posto, quindi, sono sopraggiunti gli uomini del nucleo cittadino che, con non poche difficoltà, hanno provveduto ad estrarre l’animale. Un’operazione come decine di altre, ma che assume un significato diverso in questo periodo. Lo testimonia il messaggio che, poco dopo, il figlio della donna ha inviato un messaggio ai volontari: «Gentile dottor Mattia - scrive l’uomo, rivolgendosi al Responsabile dei volontari - le scrivo per ringraziarla a nome mio e di mia madre per il pronto intervento di due squadre della Protezione civile da lei guidata, che ha permesso nel tardo pomeriggio di oggi di mettere in salvo uno dei miei cani rimasto impigliato in una rete e finito in un dirupo».



Un gesto ancora più importante in una fase delicata: «Il momento critico che il nostro Paese si trova a vivere rende la vostra presenza sul territorio accanto ai cittadini valore ancora più prezioso - prosegue - la solidarietà resta il solo sentimento che ci permetterà di superare questo momento di così profonda incertezza e paura». Al messaggio, pubblicato sui canali social del nucleo di Protezione civile, i volontari hanno risposto: «Questo sono le nostre soddisfazioni e il nostro unico stipendio». © RIPRODUZIONE RISERVATA