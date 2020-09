Benedetta Rossi, dopo la morte di Nuvola arriva un nuovo cane. Ma la coincidenza è incredibile. Lo scorso agosto, la notizia della morte del cagnolino di Benedetta Rossi aveva fatto il giro del web. L'influencer di cucina aveva condiviso il dolore per la perdita di Nuvola con i suoi milioni di follower che non le hanno fatto mancare la loro vicinanza.

Adesso, a distanza di quasi un mese, arriva un nuovo cagnolino a casa della conduttrice di Real Time. Si chiama Cloud e la sua storia è davvero particolare. A raccontarla, sulle stories di Instagram, Marco, il marito di Benedetta Rossi. «Dopo la perdida di Nuvola - spiega - abbiamo ricevuto migliaia di messaggi. Non tutti siamo riusciti a leggerli. Ma casualmente ne ho aperto uno in cui c'era un link che rimandava a un'associazione canina. È apparsa la foto di una cucciolata e tra i cagnolini ce n'era uno identico a Nuvola, che si chiamava Cloud, ovvero nuvola in inglese. Ho chiamato l'associazione e mi hanno detto che erano quasi tutti prenotati tranne uno, Cloud. Alla tripla coincidenza, ho capito che era destino e abbiamo fatto le carte per l'adozione».

Ora Cloud è in viaggio con Benedetta Rossi e Marco per raggiungere la sua nuova casa. L'influencer ha condiviso la foto del cagnolino su Instagram e a corredo dell'immagine ha scritto: «Ciao a tutti, io sono Cloud, adesso sono in viaggio con Benny e Marco verso la mia nuova casa...loro non si vogliono far vedere perchè hanno un po’ gli occhi lucidi, ma più tardi vi racconterò di più 😊❤️». Benvenuto Cloud.

