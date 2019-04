A Berlino lo zoo tenta di far riprodurre due panda

Che sia la volta buona. Lo si spera allo zoo di Berlino, per la coppia di panda giunti nella capitale tedesca dalla Cina nel giugno del 2017 e che per la prima volta, a partire da oggi, sono stati ricongiunti dando il via ai tentativi di riproduzione. Un'impresa sempre ardua per gli esemplari della specie e che regolarmente vede vere e proprie squadre di esperti, in zoo in varie parti del mondo, impegnati a sostenere il difficile iter di accoppiamento e che solo in rare occasioni porta all'esito sperato. Questo è il momento di Berlino, che ospita Jiao Qing, maschio di 8 anni, e Meng Meng femmina di 5.LA COPPIAI due fino ad ora non si sono degnati di grandi sguardi, impegnati più che altro a smangiucchiare bamboo. Adesso però Meng Meng è pronta, in piena fase riproduttiva. Che però dura soltanto 72 ore e capita una volta all'anno. Per questo i responsabili dello zoo si sono affrettati a 'congiungerè i due esemplari. Il maschio Jiao Qing non sembra però avere troppa dimestichezza con l'approccio amoroso: gli esperti che tengono i panda sotto osservazione hanno infatti notato una certa ritrosia di parte sua a fare il primo passo, per poi evidentemente convincersi a qualche piccolo tentativo. «Hanno bisogno di un pò di pratica», ha osservato Norbert Zahmel, operatore dello zoo.