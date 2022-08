Lotteria, cani mangiano il biglietto vincente: coppia ottiene lo stesso il premio, ecco come

I loro cani mangiano un biglietto vincente della lotteria, ma i padroni riescono a riscuotere lo stesso il premio. Una coppia di Salem, in Oregon, negli Usa, ha rischiato di perdere molti soldi per un giochino del loro cane. I due Alaskan Klee Kais, Apple e Jack hanno mangiato il biglietto comprato da Nathan e Rachael Lamet rischiando di far perdere un bel gruzzolo ai padroni.

I due cani, che hanno 11 e 2 mesi, sono da quando erano piccolissimi con la coppia che è molto legata a loro. «Per qualche motivo abbiamo lasciato il biglietto della lotteria su un pouf e loro hanno deciso che era delizioso…» ha raccontato Rachel Lamet a Oregon Lottery. «Sono andata a letto e quando mi sono svegliata l'ho trovato tutto smangiucchiato al punto che ho pensato che non si potesse controllare».

Non hanno dato molta importanza alla cosa, anzi il marito ha anche ironizzando dicendo che a quel punto il biglietto era sicuramente quello vincente, e così è stato. La Oregon Lottery è riuscita in qualche modo a mettere insieme tutti i pezzi strappati del biglietto, per calcolare i numeri e ha riconosciuto la vittoria alla coppia. L'iter da seguire è stato lungo, così come previsto dalla legge dello stato, ma alla fine la coppia ha ottenuto la sua vincita.