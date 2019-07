Bimbo salva una tartaruga e intrappolata nella plastica: la foto emoziona il web

foto

Martedì 23 Luglio 2019, 21:28 - Ultimo aggiornamento: 23-07-2019 22:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unache sta emozionando il web.. Ha salvato una«Caretta Caretta». Il bimbo si trovava su una spiaggia a Villaputzu, sulla costa sud orientale della Sardegna. Mentre passeggiava, ha visto la tartaruga vicino alla riva, in balia delle onde. Non riusciva a nuotare a causa della plastica in cui era rimasta impigliata. Così Gabriele ha subito segnalato il ritrovamento ai genitori, che hanno chiamato il 1515. Sul posto sono arrivati gli uomini del Corpo Forestale di Muravera, che hanno soccorso la tartaruga, liberandola dalla plastica.Dai successivi accertamenti è emerso che l'animale era ferito: aveva un amo conficcato nella bocca. Gli uomini della Forestale hanno attivato la «Rete regionale di conservazione della fauna marina», che ha assicurato l'intervento degli esperti biologi e veterinari del Cres Oristano. La tartaruga è stata presa in carico e ricoverata nella clinica veterinaria Due Mari, doveNei prossimi giorni sarà trasferita in una vasca del Centro di recupero del Sinis dove rimarrà in osservazione, in attesa di espellere le eventuali plastiche ingerite e per il monitoraggio e la riabilitazione motoria. Al termine di tutte le procedure sarà liberata. Per l'occasione sarà invitata la famiglia di Gabriale, che grazie alla segnalazione al 1515 del Corpo Forestale, ha dato un sostanziale contributo al salvataggio. L'esemplare è stato chiamato Gabriele in onore al suo piccolo soccorritore.