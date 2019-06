Leopardo uccide un bimbo di 2 anni nel parco nazionale Kruger, l'animale è stato abbattuto

bambino di due anni è morto, sbranato da un leopardo : è successo nel Parco Nazionale Orrore in Sudafrica, dove in un popolarissimo parco nazionale undi due anni è morto, sbranato da un: è successo nel Parco Nazionale Kruger e la vittima è il figlio di un lavoratore del parco stesso. In un comunicato, si legge che l'attacco da parte del felino è avvenuto negli alloggi del personale:

KNP può confermare che un leopardo ha ucciso il figlio di un membro dello staff la scorsa notte

Il bambino aveva solo 30 mesi, l'incidente è avvenuto alle 20:00 e il ragazzo è stato certificato morto dai medici dell'ospedale di Shongwe dopo essere stato accorso lì da membri della famiglia

A two-year-old boy has been killed by a leopard in Kruger National Park, South Africa.​ https://t.co/meGl1UbBkP — FOX4 News (@fox4kc) 6 giugno 2019







Le regole del parco sono rigide, anche se turisti e visitatori possono interagire con gli animali ospitati. «Può succedere che alcune specie come il leopardo si abituino alla presenza dell'uomo e non ne siano più spaventati», ha spiegato il portavoce della struttura Ike Phaahla aggiungendo che «l'animale non avrebbe attaccato un adulto ma forse ha tentato la sorte con una bambino». L'animale è stato poi individuato e abbattuto: l'amministratore delegato dei parchi nazionali del Paese Fundisile Mketeni ha mandato le sue condoglianze alla famiglia del bambino in una dichiarazione rilasciata dall'organizzazione.

Le nostre preghiere e i nostri pensieri sono rivolti alla famiglia - ha dichiarato - Non è mai facile perdere una persona amata, specialmente in circostanze così tragiche, questo è il rischio con cui viviamo quotidianamente. L'anima del piccolo possa riposare in pace eterna

Giovedì 6 Giugno 2019, 19:28 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2019 20:51

