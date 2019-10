Bokshil, il cane che da dieci anni aspetta fermo il ritorno dei suoi padroni

Sabato 5 Ottobre 2019, 16:19 - Ultimo aggiornamento: 05-10-2019 18:26

Non si è mossa d'un passo. Da quando i suoi proprietari l'hanno abbandonata,è rimasta ferma lì ad aspettarli. «Non muoverti», le hanno detto i suoi padroni prima di partire, quasi dieci anni fa.. Solo che loro non sono mai tornati. Questa incredibile storia viene dallaed è stata riportata da La Stampa. Nel 2009 i padroni di Bokshil si sono trovati in gravi difficoltà economiche. Non avevano più soldi per poter accudire e sfamare la cagnolina e così - dopo aver traslocato in un'altra casa - l'hanno abbandonata. Lei, però, non ha mai perso al speranza di rincontrarli. «Da quando se ne sono andati - racconta una signora che ora si occupa di portarle cibo e acqua - non ha mai smesso di cercarli. Negli anni è diventata anziana e ha una cataratta senile che le offusca quasi completamente la vista. Capita infatti che confonda dei passanti con i suoi proprietari e che inizi a seguirli nel tentativo di ricominciare la sua vecchia vita».. I residenti della zona si sono afefzionati e si preoccupano di portarla dal veterinario quando serve. «Meglio lasciarla dove sta», dicono i medici. «Spostarla significherebbe procurarle un altro trauma». Meglio lasciarle credere che - prima o poi - i suoi padroni torneranno a prenderla.