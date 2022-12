Botti di Capodanno, i consigli delle associazioni per trascorrere serenamente l'ultimo dell'anno con i nostri «amici animali»

Mancano ormai poche ore all'inizio dei festeggiamenti per il nuovo anno e, come sempre, l'allarme per botti e petardi preoccupa. Soprattutto i proprietari di cani, gatti e altri animali. Sì perché le esplosioni improvvise di petardi e fuochi d'artificio, come più volte accaduto in passato, possono rappresentare un grave pericolo per i nostri amici a quattro zampe. Da qui i consigli dei veterinari e le raccomandazioni delle associazioni che, a vario titolo, si occupano di salvaguardia animale. Come la più importante che recita: "Non lasciare soli gli animali".

Anticipare la consueta uscita pomeridiana così da evitare il buio, tenere gli animali in casa con porte e finestre ben chiuse, contrastando il rumore dei botti con della musica o con il volume più alto del televisore, sono altri consigli da tenere bene a mente. Giochi e comunque diversivi che possano tenere alta l'attenzione dei nostri cani e gatti distraendoli da quanto accade all'esterno, sono poi fortemente raccomandati, soprattutto nelle ore a cavallo della mezzanotte. Il tutto condito da abbracci e carezze che, in ogni caso, non devono mai mancare. Il resto è affidato al buonsenso di ciascuno. Diverso, ma non meno preoccupante, il discorso che interessa la fauna selvatica che vive nelle campagne e nei boschi vicini ai centri abitati. Anche in questo caso, i botti possono risultare fatali per una serie infinita di animali. Come gli uccelli che, terrorizzati, una volta preso il volo potrebbero finire per schiantarsi addosso agli alberi o ai cavi della luce. Infine, un appello: evitare l'acquisto e l'utilizzo delle cosiddette lampade cinesi. Una volta accese e lanciate in aria al loro destino, possono raggiungere la boscaglia e innescare pericolosissimi incendi. E allora, come raccomandato anche dalle istituzioni, festeggiamo in sicurezza.