Brasile: bue scappa dal mattatoio e si rifugia in un parco acquatico dove sale su uno scivolo, diventando la star locale

Vídeo de vaca escorregando em tobogã de clube viralizahttps://t.co/IEkuI7PpOL pic.twitter.com/RSb7RAVlg8 — Prensa Amambay (@prensaamambay) November 8, 2021

Un bue è stato il protagonista di una curiosa operazione di salvataggio, dopo essere salito su uno scivolo acquatico in un club situato nel comune di Nova Granada, nello stato brasiliano di San Paolo, secondo quanto riporta g1.

Come si può vedere in una registrazione diventata virale sui social network, il bue è scivolato su uno scivolo e si è bloccato. Diversi testimoni sono poi giunti in suo aiuto e sono riusciti a salvarlo, spingendolo in piscina.

«Pensavo che lo scivolo non reggesse. Dicono che possa supportare fino a 200 chilogrammi», ha confessato il presidente del club, João Luiz Andrade Zevole.

Come rivelato dal proprietario del bue, Carlos Miguel Serante, l'animale, di due anni è cresciuto in una fattoria attigua, è scappato poco prima di essere portato al macello. «Un uomo è venuto a dirmi che il bue era salito in cima a uno scivolo. Non ci volevo credere», ha raccontato Serante.

Ora l'uomo ha deciso che l'animale resterà con lui e non lo manderà al macello. «Lo chiamerò Tobogã» che significa slittino e «Rimarrà qui per la gente poiché è diventato un'attrazione», ha sottolineato.