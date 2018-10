Ricci vivi bruciati sul barbecue, poi fuggono alla vista della polizia

Agentes de #Carabanchel han impedido la calcinación de varios erizos. #UnidadMedioAmbiente investiga la aparición de varios ejemplares quemados sobre una barbacoa con un soplete.#ColaboraciónCiudadana#PatrullajePreventivo pic.twitter.com/d5ZxGNLQBz — Policía de Madrid (@policiademadrid) 19 ottobre 2018

Sabato 20 Ottobre 2018, 16:52 - Ultimo aggiornamento: 20-10-2018 18:07

Si erano ben attrezzati per unall'aperto molto particolare, con, ma quando è arrivata la polizia locale, allertata da alcuni dei residenti, sapevano di aver violato la legge e per questo si sono dati alla fuga, rimanendo impuniti.Un gruppo di persone, nel primo pomeriggio di due giorni fa, si era riunito in un parco nei pressi del quartiere Carabanchel, alla periferia di, per cuocere vivi alcuniche avevano catturato in mezzo ai boschi. Almeno una ventina gli animali trasportati dentro una cassetta di plastica, poi posti sulle graticole e bruciati vivi con dei cannelli ossidrici. Lo riporta anche 20minutos.es La polizia municipale di Madrid, allertata dai residenti che dalla finestre avevano visto tutto, è intervenuta quando alcunierano già stati uccisi in modo così barbaro. Tutti i presenti, alla vista degli agenti, si sono dileguati, lasciando i loro attrezzi e iancora vivi nel parco. Gli animali salvati sono stati affidati alle cure di un centro di recupero della fauna selvatica. Sono in corso indagini per risalire ai protagonisti del tremendo barbecue.