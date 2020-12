Cacciatori fanno strage di cinghiali, poi postano le foto assembrati e senza mascherina: bufera social

Non accennano a placarsi le polemiche seguite alla pubblicazione di alcune immagini che ritraggono un gruppo di cacciatori in posa a Veglio, nel Biellese, insieme a decine di cinghiali appena uccisi dopo una battuta di caccia e esibiti come trofei. Polemiche che, innescate da diverse associazioni animaliste, hanno voluto sottolineare anche il mancato adempimento degli obblighi previsti dalla pandemia che prevede distanze minime da rispettare e l'utilizzo di dispositivi di protezione come le mascherine. Nella foto, diffusa da Il Quotidiano Piemontese e Prima Biella, infatti, si vedono i cacciatori spalla a spalla e con qualche mascherina dimenticata, per la classica foto di gruppo.

APPROFONDIMENTI RIETI Rieti, a caccia con fucile senza autorizzazioni: denunciato. Altri... UMBRIA Caccia, Atc e Regione Umbria vincono al Tar contro i cinghialisti RIETI Uccise l'amico durante battuta di frodo al cinghiale alla Riserva... RIETI Nel Cicolano per questa stagione si potrà continuare a...

Dimenticanze che, complice l'euforia di una battuta record che ha sterminato una trentina di cinghiali, non sono passate inosservate. "Questi signori devono pagare come qualsiasi cittadino senza mascherina o assembrato", ha commentato Alberto Scicolone dell'associazione Legami di Cuore. E poi, "Ora vedremo se la legge è uguale per tutti. Esposto presentato in Procura". I cacciatori che compaiono nella foto, non sono bracconieri. La Regione Piemonte, infatti, in deroga alle limitazioni di spostamento anti-Covid, aveva dato il via alle doppiette.

Ultimo aggiornamento: 16:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA