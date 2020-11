Cagna salta in acqua per allontanare uno squalo I Video

Una cagna ha dimostrato ancora una volta la fedeltà che questi animali hanno nei confronti dei loro padroni.

Recentemente, infatti, una cagna di nome Tilly non ha esitato a saltare in acqua per spaventare uno squalo che stava nuotando sulla riva vicino al suo proprietario.

Il video dell'assalto della cagna

Jack Strickland stava filmando lo squalo vicino alla costa dell'isola di Haggerstone, Queensland, Australia. Quando lo squalo sembrava avvicinarsi troppo e costituire un pericolo per il suo padrone, Tilly è saltata in acqua e ha spaventato il predatore marino, che si è allontanato.

