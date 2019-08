La cagnolina con i baffi alla Salvador Dalì cerca casa: è stata abbandonata

Giovedì 1 Agosto 2019, 11:17 - Ultimo aggiornamento: 01-08-2019 13:31

Le sue foto stanno emozionando il web. Si chiama. Una. La sua caratteristica sono iche sembrano disegnati, come fosse una maschera da indossare per un colpo alla banca centrale di Madrid. Me lei del ladro non ha proprio nulla, anzi. Il suo sguardo sembra triste.La sua vita ha avuto un inizio sbagliato, abbandonata insieme ai suoi nove fratellini e alla mamma. I cagnolini cercano tutti una casa e questo grazie ai volontari dell'associazione Hearts & Bones Rescue di Dallas, in Texas. Li hanno salvati dalla strada e ora si stanno prendendo cura di loro in attesa che arrivi una famiglia pronta ad accoglierli.La campagna social è all'insegna del sorriso. Un Mustache Party, una festa in cui tutti indossavano quei baffi che Salvador Dolly si è ritrovata sin dalla nascita. La corsa verso una nuova vita è iniziata.