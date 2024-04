Mishka, la cagnolina ritrovata dopo 9 mesi a 4mila km di distanza da casa. La famiglia commossa: «Un miracolo, meriterebbe un film»

Una storia a lieto fine per una famiglia che, dopo nove mesi di ricerca, è riuscita a ritrovare la sua dolce cagnolina. La loro è stata una vera e propria avventura: hanno percorso 4mila chilometri per trovare la loro amica a quattro zampe, visto che aveva camminato e camminato per ben nove mesi senza riuscire a tornare più a casa. Mishka, questo il nome della cagnolina, era scomparsa in California (Stati Uniti) ed è stata ritrovata in Michigan, a più di 3.770 km di distanza.

La storia

Mishka, appartenente alla razza dei terrier, era scomparsa senza lasciare traccia dalla casa dei suoi padroni a San Diego, vicino al confine con il Messico, lo scorso luglio.

Da allora la sua famiglia ha iniziato a cercarla, senza però mai riuscire a trovarla. I due padroni e la loro bambina hanno iniziato a pensare il peggio, dopo settimane di ricerche invane, credendo che fosse morta o che un'altra famiglia avesse deciso di tenerla con sé. Ma, dopo nove mesi dalla scomparsa, è arrivata la bella notizia: Mishka stava bene e si trovava in un sobborgo di Detroit, al confine con il Canada.

La piccola amica a quattro zampe, infatti, aveva percorso più di 4mila chilometri, riuscendo a salvarsi dai pericoli della strada. È stata salvata dai volontari di un rifugio di animali della località, che dopo averla trovata sono riusciti a identificarla e a contattare la sua famiglia. Dal rifugio hanno dichiarato: «Questa è una storia incredibile, Hollywood dovrebbe prendere ispirazione e fare un film».