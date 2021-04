Cagnolina si intrufola nella gara di atletica leggera e taglia per prima il traguardo I Video

Holly, un ibrido Goldendoodle, è diventata la protagonista inaspettata di una staffetta in una scuola nello stato dello Utah, USA, secondo quanto riferisce FloTrack.

Il video della vittoria della cagnolina

La scuola ha organizzato nel fine settimana una gara di atletica leggera chiamata Grizzly Invitational e, mentre si disputava la staffetta 4x200 nella categoria femminile, la mascotte ha approfittato del fatto che il suo guinzaglio era allentato, è sfuggita al suo proprietario ed è saltata in pista. Holly ha percorso gli ultimi 100 metri in circa 10,5 secondi, mancando per un solo secondo il record mondiale stabilito dall'atleta professionista Usain Bolt nel 2009.

Il video della gara è diventato virale sui social e mostra l'impresa della cagnolina che sfida una delle atlete, riuscendo a tagliare il traguardo.