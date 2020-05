Calabroni killer all'assalto, decine di api decapitate negli Usa

I calabroni asiatici sono insetti aggressivi che hanno pungiglioni lunghi e potenti. Per la prima volta sono stati trovati negli Stati Uniti. I ricercatori stanno già cercando modi per sradicarli prima che si diffondano, secondo quanto riferisce il New York Times.

Gli insetti, soprannominati calabroni killer, sono enormi, le regine possono raggiungere anche i 4 centimetri di lunghezza e riescono a distruggere intere colonie di api in poche ore.

I calabroni sono stati scoperti nello stato di Washington lo scorso novembre, quando l'apicoltore Ted McFall ha trovato api decapitate. Inizialmente, l'uomo ha raccontato di non riuscire a immaginare cosa avrebbe potuto uccidere le sue api. Poi ha scoperto che era il risultato di un attacco di calabroni killer.

Secondo il giornale, i calabroni usano le loro mascelle, che hanno la forma di pinne di squalo appuntite, per decapitare le api operaie, liberare gli alveari in poche ore e dare da mangiare ai loro piccoli.

Il veleno del calabrone provoca dolori lancinanti. Questi insetti, riescono persino a strappare le tute degli apicoltori, rappresentando una vera minaccia non solo per le api, ma anche per gli apicoltori.

Il Giappone riferisce che circa 50 persone muoiono ogni anno a causa di attacchi di questi calabroni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA