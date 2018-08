Domenica 26 Agosto 2018, 19:29 - Ultimo aggiornamento: 26-08-2018 19:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pensavano di fare una tranquilla immersione mattutina, ma non si aspettavano certo quello che avrebbero trovato. Tre fratelli di Wellington, Nuova Zelanda, si sono infatti imbattuti in un calamaro gigante, lungo oltre 4 metri.Daniel, Jack e Matthew Aplin erano abituati tutt'al più a incontrare qualche squalo, ma mai un calamaro di queste dimensioni. Il dipartimento neozelandese che si occupa della ricerca ha confermato il tutto: si tratta proprio di un calamaro gigante, una specie non comune ma nemmeno rara, tanto che in un museo neozelandese è conservato un esemplare lungo più di cinque metri. La scoperta ovviamente è stata condivisa su Facebook ed è diventata virale.