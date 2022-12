I dodici mesi dell'anno scanditi dalle immagini di uomini e animali, che si donano amore e si rispettano. È il senso del calendario Animamore promosso dall'associazione Donne per il Sociale onlus contro l'abbandono degli animali. Un progetto di sensibilizzazione, ma soprattutto con un fine benefico: il ricavato sarà devoluto per l'acquisto di un set chirurgico per il trattamento dei pazienti pediatrici con fistola pilonidale in favore del reparto di Chirugia pedriatica del II Policlinico di Napoli diretto da Ciro Esposito.



Giunto alla nona edizione, il calendario realizzato da Donne per il Sociale, è stato presentato dalla giornalista Serena Albano al Tennis Club di Napoli. «Vogliamo ringraziare anzitutto il presidente Riccardo Villari, sempre attento e sensibile alle tematiche sociali per averci ospitati - dichiara la presidente della onlus Patrizia Gargiulo - oltre al fotografo Antonio Aragona che ha realizzato gli scatti per i 12 mesi dell'anno che rappresentano amore, rispetto, consapevolezza, informazione e impegno costante per gli animali. Questo il messaggio che abbiamo voluto trasmettere insieme al grafico Ferdinando Polverino De Laureto, che da anni cura la raffinata cover e i testi del calendario. Senza dimenticare gli sponsor che ci hanno sostenuto, grazie ai quali riusciremo ad aiutare i piccoli ammalati».

APPROFONDIMENTI Botti di Capodanno, i consigli delle associazioni per trascorrere serenamente l'ultimo dell'anno con i nostri «amici animali» Sant'Agnello, compra una pistola a salve per festeggiare Capodanno: denunciato 17enne

Per il nono anno consecutivo dunque il progetto messo in campo dalla Gargiulo con il vicepresidente, l'avvocato Luigi Ferrandino, ha come sempre una finalità sociale. La onlus nasce infatti per contrastare il fenomeno della violenza su donne e minori, ma anche tutti coloro che vivono in situazioni di difficoltà. Durante il lockdown infatti l'associazione donò le tute protettive agli operatori del 118, che in quei giorni fronteggiavano l'emergenza sanitaria da Covid. Oggi l'impegno di Donne per il Sociale continua, focalizzando la sua attenzione sul mondo degli animali.

«In realtà il calendario non ha un costo - precisa la presidente - ma è solo un pretesto per raccogliere fondi che quest'anno saranno destinati ai nostri amici animali. Non solo cani e gatti, ma anche specie esotiche che spesso vengono acquistati solo per apparire e di cui molti poi decidono di disfarsi. Con questa iniziativa vogliamo sensibilizzare le persone educandole al rispetto dell'ambiente e al senso civico (cioè a non sporcare le strade con le deiezioni canine), alla sicurezza dell'animale, del padrone e degli altri (portando i cani al guinzaglio) e soprattutto a imparare a gestire un animale domestico, specie se preso da un canile, perché ognuno ha alle spalle un vissuto particolare per essere finito lì. Per questo abbiamo appena donato cibo e coperte ai nostri amici a quattro zampe nel rifugio di Dea Buonocore ad Agnano». In cantiere per il 2023 anche un progetto nelle scuole: riguarderà questi temi che saranno portati all'attenzione dei ragazzi con esperti cinofili e guardie zoofile insieme ai volontari della onlus.