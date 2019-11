California brucia, il cavallo va incontro alle fiamme per salvare la sua famiglia: il video commuove il web

LEGGI ANCHE

Le immagini di unche sfida le fiamme per salvare la suastanno facendo il giro del mondo. Arrivano dalladevastata dagli incendi ormai da settimane. Lo stallone era in branco, ma invece di scappare è andato incontro al fuoco. Davanti all'incredulità dei testimoni e di chi ha girato il video ha cominciato a galoppare in direzione opposta rispetto agli altri animali.Poco dopo si è scoperto il motivo. Il cavallo è tornato nella stalla per salvare la sua famiglia: un puledro e la madre. Le immagini arrivano dalladove un nuovo rogo, soprannominatosta devastando la zona costringendo migliaia di persone ad evacuare le proprie abitazioni.Ilè rimbalzato sudiventando in poco tempo virale e suscitando in molti tenerezza. Una dimostrazione di come anche gli animali possano compiere gesti eroici. Il cavallo, infatti, ha rischiato la vita per salvare il figlio in pericolo.