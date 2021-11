Addio a Camillo, il cane che viveva a bordo della portaerei Cavour: «Era uno di noi»

Lui sapeva quando la nave sarebbe rientrata in porto e l'attendeva fedelmente. Aveva un sesto senso. Un fiuto particolare per queste cose. Quando percepiva che i suoi colleghi sarebbero rientrati in porto cominciava a camminare su e giù per la banchina in attesa di poterli salutare, impaziente ma felice. Anche se ormai era diventato anziano e si stancava a camminare troppo. Il secondo capo scelto Camillo se n'è andato lasciando un grande...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati