Nel parco zoo d'Abruzzo è nata una piccola cammella bianca

Ultimo aggiornamento: 15:16

Fiocco rosa allouscita A-14. Martedì pomeriggio è nata unaancora senza nome, da mamma Carmela e papà Claudio. La neonata cammella, assistita dal, appartiene alla rara, che vive nel deserto del Gobi tra Cina e Mongolia. Pesa 40 chili ed è alta un metro 20 centimetri.L’unicoche si fregia da un anno anche della licenza di giardino zoologico concesso dai ministeri dell’Ambiente, Salute e Politiche Agricole, è divenuto unain questo periodo di emergenza. E difatti le nascite sono state diverse, così in venti giorni sono venuti alla luce in cattività anche una, due istrici e un, che non ancora esce dal marsupio della madre. «Siamo contenti per questo nuovo arrivo - dice il presidente dello zooLa nostra missione è proteggere gli animali dismessi da altri parchi o circhi, in particolare le specie in estinzione».L’emergenza Covid-19 non ancora permette la riapertura della struttura, ma ha registrato innumerevoli gesti di solidarietà per poter mantenere gli animali. «Sono prontamente intervenute per aiutarci – dice Bellucci - la Regione Abruzzo, Protezione Civile, Coldiretti, scuole e parrocchie che hanno acquistato biglietti per quando riapriremo. E poi tante altre donazioni. Una grande solidarietà dall’Abruzzo che non mi aspettavo. Ora attendiamo le disposizioni per riaprire. Potremmo essere ricompresi, eventualmente, anche come museo della natura».