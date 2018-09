Mercoledì 26 Settembre 2018, 16:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ERCOLANO - I cani più belli d'Italia in mostra al Campionato Italiani di Allevamento. Due giorni di animalismo e archeologia a Ercolano per il 38esimo Italian Championship, il Campionato Italiani di Allevamento dedicato ai Rottweiler Italiani: l'appuntamento è per sabato 29 e domenica 30 settembre al Parco sul Mare della Favorita a Ercolano con gli esemplari migliori della razza, amata non solo in Italia ma in tutto il mondo.L'expo canina è organizzata dal Rottweiler Club Italia, associazione senza scopo di lucro che organizza raduni, speciali, campionati sociale di allevamento e addestramento e in più assegna i titoli di top dog di bellezza, lavoro giovani e adulti e top dog allevamento. La tappa a Ercolano ha per slogan "The Rottweiler at the center of the history", i cani Rottweiler al centro della storia, in un mix tra archeologia, storia e amore per i migliori amici dell'uomo.«Il Rottweiler è una delle razze canine più antiche. La sua origine risale ai tempi dei Romani. Era allora un cane da guardia e da pastore. L’allevamento del Rottweiler è orientato verso un cane traboccante di energia, nero, dalle focature ben delimitate, il cui aspetto generale massiccio non ne alteri in alcun modo la distinzione e che si presti in modo del tutto speciale all’utilizzo come cane da compagnia, di servizio e di utilità. Il Rottweiler è un cane robusto dalla media alla grande taglia, né pesante, né leggero, né alto sugli arti, né levrettato. Di proporzioni armoniose, il suo aspetto tarchiato e vigoroso lascia indovinare forza, elasticità e resistenza».