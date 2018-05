Il cane adotta i nove anatroccoli orfani: il labrador Fred è diventato una star del web

Martedì 22 Maggio 2018, 15:57 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2018 16:02

Lieto fine per nove anatroccoli orfani che sono stati adottati... da un labrador di 10 anni. È successo nella regione dell'Essex, Regno Unito, al castello di Mountfichet dove Fred, il cane del castello, ha deciso di fare il papà a tempo pieno. E i suoi piccoli sono nove anatroccoli che sono stati trovati vagare senza meta e soprattutto senza una mamma che si prendesse cura di loro.«Gli anatroccoli adorano Fred - ha fatto sapere il castello - e lui ora fa il papà casalingo e si occupa di loro. E loro si fidano di lui, gli salgono in groppa e lo seguono nello stagno del castello per una nuotata».