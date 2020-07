Cane finisce su un albero alto 10 metri, il salvataggio dei vigili del fuoco è commovente

Il cane Pablo era finito su un albero di 10 metri e sta lì nascosto tra le foglie da tre giorni: salvato dai vigili del fuoco. Questa mattina i pompieri del Comando di Teramo hanno effettuato un intervento insolito. Erano ormai tre giorni che non aveva notizie di Pablo, il suo cagnolino, e così questa mattina un'abitante di Sant'Onofrio, nel comune di Campli, ha deciso di chiedere aiuto al 115, dopo aver scoperto che il cane era su un albero a circa 10 metri da terra e non voleva saperne di scendere. Una volta arrivati sul posto, i vigili del fuoco hanno valutato la situazione per decidere come operare in sicurezza senza mettere in pericolo l’animale.

Hanno quindi deciso di utilizzare un'autoscala per avvicinarsi il più possibile al cagnolino e tentare di recuperarlo.

Una volta portato a terra, Pablo, che, nonostante i tre giorni trascorsi sull'albero, è apparso in buone condizioni, è stato consegnato alla sua proprietaria che ha provveduto a rifocillarlo. Di solito i vigili del fuoco vengono chiamati per recuperare gatti sugli alberi e mai avrebbero pensato che anche un cagnolino fosse dotato dell'agilità sufficiente per avventurarsi su un albero così alto. Fortunatamente, l'avventura ha avuto un lieto fine.



