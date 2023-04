Il primo cane alcolizzato, curato in un rifugio per animali

Coco, un Labrador retriever, è in cura per alcolismo nel Regno Unito. Secondo il gruppo di salvataggio degli animali che lo ha accolto per il trattamento, il cane ha bisogno di essere sorvegliato 24 ore al giorno, poiché ha sintomi di astinenza da alcol molto gravi. Secondo il quotidiano britannico The Telegraph, questo è il primo cane ad essere curato per alcolismo.

«Vi presentiamo l'ultimo arrivato all'Unità di Cure Speciali di Dunroamin, un adorabile cucciolo di due anni di nome Coco. È con noi da più di un mese e ha avuto bisogno di una terapia intensiva dal suo arrivo. La sua storia è tragica e dimostra quanto sia vitale la nostra unità di cure speciali», ha affermato il personale del rifugio per animali.



Coco è stato portato con un altro cane all'istituto di, nel Regno Unito, dopo la morte del loro proprietario. Da quanto è stato possibile appurare, il proprietario ha dimenticato le bevande alcoliche nei luoghi in cui gli animali riuscivano ad accedere. È così che sono diventati dipendenti».

Quando sono arrivati ​​al rifugio, i cani hanno iniziato a soffrire di convulsioni a causa della privazione dall'alcol. Coco è stato sedato per quattro settimane per prevenire eventuali reazioni avverse. Il suo compagno alla fine è morto nonostante gli sforzi degli specialisti. L'animale è già fuori pericolo e si sta adattando al nuovo stile di vita. «Lo svezzamento dall'alcol per un cane per noi è una vera novità», si legge nella pubblicazione Facebook.

L'Unità di Cure Speciali di Dunroamin ritiene che Coco sarà adottata di nuovo, anche se al momento non è ancora possibile. «Sta iniziando a comportarsi come un cane normale. Non è ancora pronto per l'adozione. Anche se fisicamente sembra essersi ripreso, mentalmente a volte è molto ansioso», hanno spiegato dal rifugio.