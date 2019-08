Usa, mette il cagnolino nell’asciugatrice e posta il video: bufera sul web

Lunedì 12 Agosto 2019, 20:03 - Ultimo aggiornamento: 12-08-2019 20:16

Una ragazza si è filmata mentre infila con forza il suo cane in un’asciugatrice facendola partire. Il video ha provocato grande indignazione sui social media. La studentessa, che vive a, in, ha postato il crudele filmato sulle sue storie su Instagram. La ragazza dice ai suoi seguaci: «Lo farò. Lo rimetterò... nell’asciugatrice. Gli piace...». Quindi prende loe lo mette a forza nella macchina e la accende mentre inizia a urlare e ridere istericamente. L’asciugatrice inizia a girare, facendo sibilare il povero cagnolino mentre la ragazza batte le mani per la gioia. Dopo che la macchina è rimasta accesa per circa cinque secondi, apre la porta e si vede il cane stordito. Lo toglie da lì dentro e gli dice: “Mi dispiace”, mentre ride. Lo Shih Tzu sembra confuso e vaga spaventato dopo il calvario. I commenti sotto il video mostrano che la gente la incoraggia e ride dell’atto senza che nessuno cerchi di impedirlo.Da allora la ragazza ha cancellato il suo account Instagram dopo che il video si è diffuso sui siti di social media Twitter e Reddit con molti che hanno riferito di averla denunciata alla polizia e all’associazione animalista Peta. In un post ritwittato più di 8.000 volte, un utente di Twitter ha dichiarato: «Qualcuno per favore chiami la polizia per questa ragazza, alcune persone non meritano affatto cani o animali domestici. È un abuso completo il modo in cui li trattano».