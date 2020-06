La carcassa di un cane dato alle fiamme è stata abbandonata tra i rifiuti a Nocera Inferiore. L'animale, completamente carbonizzato, era stato avvolto in un cartone e lasciato tra la spazzatura nella piazzetta San Mauro . Il corpo del cane dilaniato dalle fiamme è stato trovato da un passante che si era soffermato nello slargo per effettuare delle fotografie per segnalare all'amministrazione comunalo lo stato di abbandono dell'area ed in particolare l'inciviltà di alcune persone che sversano i rifiuti senza tener conto dei divieti e del calendario di conferimento. La polizia locale ha acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza. © RIPRODUZIONE RISERVATA