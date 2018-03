Cane cade in un fosso e ci resta per 3 settimane, vigili del fuoco e Enpa lo salvano da morte certa Video

Giovedì 8 Marzo 2018, 19:43 - Ultimo aggiornamento: 08-03-2018 20:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il salvataggio. Alle ore 15.40 circa, una squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale) del Comando deiè intervenuta in via Valerio Flacco n°41, per il recupero di un(meticcio di mezza taglia), caduto in un fosso (profondo alcuni metri).Sul posto L'associazione(Protezione Animali) ha messo a disposizione una gabbia particolare, per il recupero del cane. Il personale dei Vvf ha provveduto al posizionamento della gabbia e una volta entrato nella gabbia, il cane è stato portata a livello del prato e affidato al personale dell'Empa, per le cure mediche.Il cane era lì da almeno 3 settimana, secondo quanto riporta l'Enpa Roma su Facebook e da almeno tre giorni l'associazione tentava il recupero. Oggi la buona notizia con la speranza che il piccolo si riprenda al più presto.