Cocker nel fiume salvato dai vigili del fuoco

Sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Nocera Inferiore a salvare questa mattina un cocker caduto in un canale di scolo nel tratto di via Pareti a Nocera Superiore.

L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti che avevano notato il cane, ormai quasi rassegnato, in un angolo del canale che per fortuna era quasi a secco. L’animale ha cercato da solo di mettersi in salvo ma, stremato dalla fatica, ha desistito accucciandosi in un angolo del fosso.

L’intervento dei pompieri è stato risolutivo e provvidenziale. Il cane è privo di microchip per cui non è possibile risalire al proprietario.

“Probabilmente appartiene a qualcuno che abita in zona – ha detto il garante degli animali del Comune di Nocera Inferiore, Annalisa Carleo – anche perché alcuni mesi fa il cane era finito nel canale ma era riuscito a uscire da solo. Se il proprietario si farà vivo dovrà rispondere di parecchie omissioni”. Sul posto anche il dirigente del servizio veterinario dell’Asl Salerno e la guardia zoofila Eugenio Iennaco. Il canale di Pareti raccoglie le acque piovane e fognarie finendo, poi, nel torrente Cavaiola.