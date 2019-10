Lunedì 21 Ottobre 2019, 17:51 - Ultimo aggiornamento: 21-10-2019 19:01

NOCERA UMBRA - La squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Gaifana è intervenuta lunedì intorno alle 10,45 per la ricerca di un cane da caccia munito di radio collare (GPS) durante la ricerca la posizione viene stabilita in una zona del bosco, alle14,25 è intervenuto l’Usar dalla Centrale di Perugia (mezzo usato per la ricerca e soccorso dei dispersi sotto le macerie) e grazie al geofono e la videocamera, sono riusciti, dopo una ulteriore ricerca di affinamento, a stabilire con precisione dove fosse l'animale. Recuperato, da un buco nel terreno, esausto ma vivo.