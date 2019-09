Cane dà lezioni di codice della strada e attraversa sulle strisce

Giovedì 19 Settembre 2019, 15:41

Un video, registrato in Cina e diventato virale in poco tempo sui social network, mostra un cane che dà una lezione a un pedone su come si attraversa la strada a un incrocio, seguendo alla lettera il codice della strada.Dalle immagini, che sono state viste migliaia di volte dagli internauti, mostrate da Actualidad e disponibili su Youtube, è possibile osservare il cane che attraversa correttamente la strada a un incrocio, mentre un uomo che ha attraversato lontano dalle striscie pedonali e in curva è stato investito da un'auto.«E ancora ci sono molte persone che affermano che gli animali non ragionano», ha commentato un utente di Internet. Mentre un altro ha detto: «Il cane ha imparato le regole del traffico più velocemente di altri».