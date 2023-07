Cane dimenticato nel bagagliaio dell'auto muore a Bologna, la proprietaria era uscita a fare delle commissioni

Un cane è morto dopo essere stato dimenticato nel bagagliaio di un'auto. Ora sono in corso accertamenti dei carabinieri per verificare le responsabilità della proprietaria dell'animale che è stato lasciato chiuso nella vettura parcheggiata durante le ore più calde del giorno. Per cercare di soccorrere l'animale sono intervenuti, il 5 luglio, i carabinieri della stazione di Grizzana Morandi, sull'Appennino bolognese. Dalla ricostruzione è emerso che la proprietaria lo aveva dimenticato, uscendo da casa per andare a fare commissioni in paese. La carcassa è stata affidata a un veterinario.

Cane abbandonato in autostrada salvato dalla polizia stradale: l'ennesimo caso all'Aquila

Le indagini

Ha avuto invece un lieto fine un episodio avvenuto a Dozza dove un cucciolo è stato tirato fuori, sempre dai carabinieri, da un bidone della spazzatura: dopo aver sbloccato il meccanismo di apertura, i militari sono entrati nel cassonetto e hanno estratto il cucciolo, col cordone ombelicale attaccato.