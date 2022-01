In quarantena lontano da casa per due settimane, il cane gliela distrugge

Una donna cinese, residente nella città di Xi'an, nella zona centrale del Paese, è stata costretta a mettersi in quarantena per 14 giorni a causa del covid-19, ma non ha potuto portare con sé il suo cane. Prima di lasciare la sua abitazione, si è assicurata che cibo lasciato per il suo fedele amico fosse sufficiente per il periodo della sua assenza.

Grande è stata la sua sorpresa quando ha scoperto dalle registrazioni della telecamera di sicurezza installata nella sua casa che il cane ha distrutto tutto, lasciando la casa completamente in disordine.

Il video dell'accaduto è stato condiviso da HouLang News sull'account social cinese Weibo e dal momento della pubblicazione ha raggiunto oltre 14,6 milioni di visualizzazioni.