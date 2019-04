«Il cane va soppresso», vede il padrone scavargli la fossa e accade il miracolo

The vet told my dad on the phone (??) that his dog had to be put down and he’d come to his house and do it. My dad dug the dog’s grave AND LET THE DOG WATCH. Then the vet came and checked the dog and said it was a false alarm. Oops! Dog’s fine! Everything about this is insane. pic.twitter.com/sFXKVDk5Vz — Franklin Hardy (@franklinhardy) 18 aprile 2019

Since people are asking, my dad says the dog is doing “famously.” Here he is: pic.twitter.com/Z0taA21YaL — Franklin Hardy (@franklinhardy) 18 aprile 2019

My dad dug my childhood dog’s grave like 5 years premature because he wanted to secretly smoke cigarettes in the woods. — Gabe Lopez (@GabeForAmerica) 18 aprile 2019

Too late, the dog knows its him or your dad now. — Crime Saucier (@taichipants) 18 aprile 2019

The vet recently told my sister, based on what she said, that it sounded like her 17 year old cat needs put down. She brought the cat in. The vet checked the cat. It turns out the cat was fine but jealous of the new dog and wanted attention.

The dramatic af cat is good now. — Liz🧜🏻‍♀️ (@Queen_Gene) 18 aprile 2019

Giovedì 25 Aprile 2019, 21:55 - Ultimo aggiornamento: 26 Aprile, 10:57

«Mi dispiace, il cane è incurabile e non avete altra scelta che sopprimerlo». Una comunicazione che ha gelato il sangue ad un uomo che, al telefono, si è visto dare una notizia tremenda dal suo veterinario e ha quindi iniziato, col cuore avvolto dal dolore, a scavare la fossa per il suo cane, proprio davanti all'animale che sembrava aver perfettamente capito tutto. Fortunatamente, si era trattato di una diagnosi assolutamente sbagliata.A raccontare l'incredibile storia è, sceneggiatore televisivo che vive a Los Angeles, figlio del padrone del cane. Su Twitter, postando anche delle foto decisamente commoventi, l'uomo ha spiegato che il padre, agricoltore che vive in Virginia, aveva già iniziato a scavare la fossa, in attesa che il veterinario arrivasse direttamente a casa per l'eutanasia. Le immagini del cane che osserva il padrone scavargli la fossa per seppellirlo stringono il cuore, ma per fortuna il veterinario, prima di procedere all'iniezione, aveva eseguito una visita, scoprendo così che il cane stava bene e non doveva essere soppresso.«All'improvviso, ops: ilsta bene. Tutto questo è assolutamente folle, un veterinario che fa le diagnosi per telefono non mi sembra affidabile, anche se mio padre dice che è molto bravo. Cosa posso dirvi? Nelle zone rurali, in Virginia, succede anche questo» - racconta incredulo su Twitter l'uomo - «Comunque, non sembra che ilfosse infastidito dal vedere mio padre scavargli la, in realtà vedere quella scena è stato molto duro per me e per mio padre. Se ve lo chiedete, il cane ora sta bene, vi allego una foto».Una storia tragicomica e incredibile, quella raccontata da Franklin Hardy. La vicenda narrata, su, ha consentito anche di avere una lunga serie di risposte e reazioni, oltre a scoprire nuove storie piuttosto bizzarre e in qualche modo legate all'accaduto. Un utente, infatti, ha commentato: «Mio padre ha scavato la fossa aldella mia infanzia tipo cinque anni prima della sua morte, perché voleva avere un posto dove fumare di nascosto le sigarette in mezzo alla natura. Anche questo è accaduto in Virginia».C'è chi poi ha ironizzato: «Troppo tardi, ora ilsa che tocca a lui o a tuo padre». Ma c'è spazio anche ad un'altra vicenda che ha a che fare con dei veterinari troppo approssimativi, e riguarda unpiuttosto anziano, di 17 anni. La sorella di una padrona, infatti, ha raccontato: «Il veterinario, sulla base di quello che le aveva detto e per come si comportava, aveva detto al telefono che avrebbe dovuto sopprimerlo. Così è andata allo studio per l'iniezione e, dopo un controllo, si è scoperto che il gatto stava benissimo, ma aveva smesso di mangiare perché era geloso del nuovo cane e richiamava l'attenzione».