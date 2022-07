Cane lasciato al sole sul balcone soccorso dalla polizia municipale nel Napoletano

VOLLA. È stato soccorso da una pattuglia della locale polizia municipale che ha provveduto nell’immediato a rinfrescarlo con dell’acqua sia nella ciotola sia sul suo manto biondo. Si tratta di un cane lasciato solo su un terrazzo con temperature roventi a Volla, nel Napoletano.

A dare l’allarme alcuni vicini che hanno sentito la bestiola lasciata fuori al balcone di un condominio, nella zona periferica tra via Filichito e via De Carolis, senza le dovute condizioni di riparo dal sole rovente; sul posto è così intervenuta una pattuglia della polizia locale che ha cercato immediatamente di rintracciare e contattare i legittimi proprietari. Nel frattempo attraverso il balcone del vicino i vigili di Volla hanno raggiunto il cane e portato dell’acqua per abbeveralo dal momento che la ciotola era completamente asciutta e rinfrescarlo.

APPROFONDIMENTI IL CASO Caldo record, a Napoli le fontane prese d'assalto: «E... VERONA Verona, lascia il cane dentro l'auto al sole e va in piscina:...

La pattuglia ha infine, raggiunto telefonicamente i proprietari, ma erano al lavoro e sono giunti diverse ore dopo. Richiesto anche l’intervento della Asl veterinaria al fine di verificare sia le condizioni di salute del cane sia se l’animale fosse provvisto del dovuto microchip. I proprietari, giunti a casa al termine del lavoro, sono stati diffidati dal tenere il cane fuori al balcone esposto al sole.

Una pattuglia stamani ha effettuato un controllo a seguito della diffida per verificare se i proprietari avessero adempiuto a quanto richiesto.