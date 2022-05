Torre del Greco: cane legato alla colonnina del parcheggio, salvato dai volontari

TORRE DEL GRECO. Legato ad un parchimetro, sotto il sole e senza possibilità nemmeno di bere. È stato abbandonato così, questo pomeriggio, un cane di piccola taglia lungo via Nazionale a Torre del Greco. A liberarlo, dopo che erano giunte diverse segnalazioni, sono state le guardie ambientali del Corpo Gav, giunte sul posto per recuperare l’animale, visibilmente stordito e impaurito. Ad entrare in azione sono stati Franca Bussola, Ciro Serpe e Nunzia Guarracino.

«Purtroppo dobbiamo constatare - afferma il rappresentante del Corpo Gav, Salvatore De Chiara - che è iniziata la stagione dei “bastardi”. Ovviamente non sono le povere anime che vengono ritrovate in queste condizioni ma coloro che compiono queste azioni. Sono disumani, delle bestie. E dire che pochi giorni prima avevamo dovuto segnalare il decesso di un altro cane, per il quale non sapremo mai se come temiamo fosse stato avvelenato. Sappiamo solo che è stato rimosso dopo tre giorni dalla nostra segnalazione e senza che le autorità incaricate abbiano proceduto a verificarne con accuratezza le cause del decesso».

«Siamo preoccupati - conclude De Chiara - in quanto non siamo formalmente nemmeno ad inizio estate. Serve maggiore presidio del territorio e serve un’opera di sensibilizzazione costante per evitare che altri episodi del genere abbiano a ripetersi».