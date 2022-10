Morta Eclipse, la dolce cagnolona che prendeva l'autobus da sola per andare al parco

Ci sono storie che sembrano uscite da un libro di fiabe. Storie che regalano emozioni, felicità e qualche volta, lacrime. Come quelle versate da chi ha conosciuto Eclipse e che, oggi, la piange. Eclipse era un cane, una tenera cagnolona nera che viveva a Seattle, negli Stati Uniti. Per meta' mastino, più simile ad un labrador, era divenuta una sorta di star per una singolare abilità. Da qualche tempo, infatti, la cagnolona andava al parco dei cani da sola. Ma non è tutto. Sì perché, per farlo, prendeva l'autobus.

Di proprietà, il suo padroncino si chiama Jeff Young, aveva imparato a spostarsi con i mezzi pubblici da sola quasi per caso. "Da sempre, ha ricordato poche ore fa Young sulla pagina social dedicata a Eclipse (Eclipse Seattle's Bus Riding Dog) la accompagnavo al parco utilizzando i mezzi pubblici. Poi, un giorno, mentre aspettavamo l'autobus mi sono distratto e non ho fatto caso a Eclipse che lo ha preso da sola. Quella era stata la sua prima volta". Cui sarebbero seguite moltissime altre. Tanto che, ormai, viaggiatori e autisti, la riconoscevano lasciandole il posto. "Con lei a bordo, ha ricordato un viaggiatore, era sempre uno spasso". Anche e soprattutto per questo quando si è diffusa la notizia della sua morte, mezza Seattle si è fermata. Una fermata nei pensieri e nel cuore per ricordare un cane tanto dolce quanto straordinario."A Eclipse, ricorda Young, era stato diagnosticato un cancro poco tempo fa". La notizia aveva sconvolto tutti. Tranne lei. La cagnona, infatti, aveva continuato a vivere la sua vita come nulla fosse. Almeno fino all'altra mattina quando, erano le sette, non si è svegliata più. "È morta nel sonno", ha spiegato il suo padroncino distrutto dal dolore. Poche parole che però sono bastate a fare il giro della città. E non solo. Testimonianze d'affetto, infatti, stanno arrivando da tutto il Paese. Tra queste, inpossibile non riportare quella degli autisti del King County Metro che l'avevano portata quotidianamente fino all'amato Belltown Dog Park: "Eclipse era dolcissima. Una vera icona di questa città che ha portato gioia e allegria a tutti".